2019-02-21T20:12:59+03:00
Происшествия

Маршрутка в Челябинске врезалась в опору моста: пострадали семь человек

На месте происшествия работали пять бригад скорой помощи
Лидия ПЕСКОВААндрей АБРАМОВ
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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В серьезной аварии на проспекте Ленина, где маршрутное такси № 123, ехавшее в Копейск, врезалось в опору моста, пострадали семь человек, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Напомним, ЧП случилось в девятом часу вечера в четверг, 21 февраля, на проспекте Ленина, в пяти минутах езды от главной площади города. В темноте водитель ехал по крайней левой полосе и не разглядел опору, когда нырнул под железнодорожный мост. Шофер сильно повредил ногу. Люди живы, но все сейчас находятся в больницах.

Вот полный список пострадавших, по данным минздрава Челябинской области:

— женщина 1985 г. р. и мужчина 1964 г. р. доставлены в ГКБ №5 с сотрясением головного мозга; оба в удовлетворительном состоянии, обследуются;

— женщина 1975 г. р. доставлена в ГКБ №9 с ушибами и ссадинами, состояние удовлетворительное;

— мужчина 1996 г. р. доставлен в железнодорожную больницу с подозрением на перелом бедра;

— женщины 1958 г. р. с ушибом грудной клетки и 1956 г. р. с сотрясением головного мозга доставлены в ГКБ №8;

— мужчина 1954 г. р. с подозрением на перелом бедра доставлен в ГКБ №1, его состояние медики оценили как средней тяжести.

Маршрутка врезалась в опору моста в Челябинске.

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Маршрутка № 123 на проспекте Ленина врезалась в опору моста..Видео: социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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