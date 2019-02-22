2019-02-22T05:38:35+03:00
Общество

В Челябинске дольщиков просят позвонить. В прокуратуру.

Надзорное ведомство выясняет, не появились ли на Южном Урале новые долгострои
Ольга АНТОНОВА
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-.-.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На 1 января нынешнего года в Челябинской области в списке проблемных дольщиков значится 988 человек. Они вложили свои деньги в строительство домов, но квартир в положенный срок не получили. Впрочем, на самом деле, таких людей может быть больше, ведь в общий список, который ведет региональный минстрой, фамилии вносятся с соглашения самих дольщиков.

В долгостроях в Челябинской области числится 28 многоквартирных домов. Почти все они в Челябинске — 26 зданий.

Но число обманутых дольщиков может вырасти. В Копейске все сроки сдачи срывают застройщик Алексей Серебрянский, взявшийся возводить ЖК «Бриз» из семи домов. Вместо строительства он ходит под уголовной статьей: Серебрянского подозревают в хищении 86 млн руб.

В прокуратуре Челябинской области ждут звонков от обманутых дольщиков. И от тех, кто считает, что его права на получение квартиры по договору долевого участия нарушены.

Вся информация будет проверяться, пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области. При наличии оснований — применяться меры прокурорского реагирования.

Звонков дольщиков ждут по тел. горячей линии: 8 (351) 779−50−00, 779−50−12 (в рабочее время).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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