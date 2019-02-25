Два водителя получили судимости из-за поддельных полисов ОСАГО в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-25T10:01:40+03:00

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В Челябинске вынесли приговор 34-летнему жителю области за использование фальшивого полиса ОСАГО. Попался он на дороге во время рядовой проверки документов. Подсунул липовый полис инспектору ГИБДД, а тот заметил подвох.

Водитель попал под уголовное дело за «использование заведомо ложного документа».

— Полис, который у него изъяли, являлся сувенирной продукцией. А гражданин предъявлял его инспектору как официальный документ, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Максимум, что грозило водителю — до полугода ареста. Но суд не отправил его за решеку и назначил ему 320 часов обязательных работ.

Еще одно подобное уголовное дело на днях рассмотрели в Аше. Суд вынес приговор автомобилисту из Уфы, который предъявил инспекторам ГИБДД поддельный полис ОСАГО. Ему назначили штраф в 5 тыс. руб.

Многие водители стали покупать дешевые фальшивки несколько лет назад, когда страховые компании взвинтили цены на «автогражданку». Выплаты по этим полисам не получишь, нужны они только для проверок на дорогах. Однако инспектора ГИБДД быстро научились распознавать подделки.

ИСТОЧНИК KP.RU