Выборы главы Челябинска: Орел снял свою кандидатуру, а Елистратов пообещал новые остановки

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-26T09:21:37+03:00

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Заседание Челябинской городской думы началось в 11.00 во вторник, 26 февраля. Первым пунктом повестки значится «Избрание главы города». Напомним, в списке — четыре кандидата. Это врио главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, брист Никита Мирный и экс-глава Трехгорного Николай Шиманович. Но за 20 минут до заседания думы Орел снял кандидатуру.

И их осталось трое.

Сейчас кандидаты тезисно представляют программы развития города, передает корреспондент «КП» из зала заседаний.

Первым выступил Владимир Елистратов. Говорит, например, об экологии. Так, до конца года появятся 26 стационарных постов мониторинга состояния воздуха. По поводу дорог: обещает развязку на ул. Дарвина и 300 «эстетически новых» остановок.

После Елистратова выступил Никита Мирный.

— Власть тогда будет эффективна, когда вернутся прямые выборы мэра, — заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU