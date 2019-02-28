Мэрия Челябинска ушла в отставку после выборов главы города

СЕГОДНЯ 04:52 2019-02-28T04:53:18+03:00

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С четверга, 28 февраля, все заместители главы Челябинска ушли в отставку. Это связано с тем, что во вторник официально был утвержден в должности новый мэр Владимир Елистратов, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Такая процедура смена власти закреплена в законодательстве. При выборе нового градоначальника, контракты его заместителей автоматически расторгаются. Позже новый мэр должен подтвердить должность каждого или назначить на его место нового человека.

Без управления город на этот период, конечно же, не останется. Все чиновники остаются в своих кабинетах до нового назначения и продолжают работать.

Будут ли кадровые перестановки в кабинетах власти, пока не известно. Владимир Елистратов об изменениях в штате пока не сообщал.

Напомним, Елистратов был избран новым мэром депутатами городской думы 26 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU