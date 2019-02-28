Госэкспертиза изменила проект конгресс-холла на набережной Миасса
Проект конгресс-холла на берегу Миасса, который хотят построить к саммитам-2020, прошел госэкспертизу, в результате которой лишился моста, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
— Госэкспертиза исключила мост, ведущий на кровлю, так как обеспечить безопасность людей на 40-метровой высоте достаточно сложно. Пришлось бы делать этот мост закрытым и отапливаемым, — объяснил решение экспертов пояснил руководитель хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий.
Однако жители города все же смогут переходить с его помощью с одного берега на другой по холлу третьего этажа. А между башнями все же будет построена смотровая площадка.
Также госэкспертиза потребовала усилить конструкции арки, которая будет нависать над рекой.
Сейчас на месте строительства конгресс-холла завершается подготовка фундамента. Объект планируют сдать в первом квартале 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU