2019-03-05T16:07:28+03:00
Спорт

Спортсменка из Челябинска завоевала две медали на Универсиаде-2019

У Екатерины Ефременковой «бронза» и «серебро» в шорт-треке
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красноярске полным ходом идут Всемирные студенческие игры. Южный Урал на Универсиаде представляют семь спортсменов.

Медальный зачет сборной России пополнила южноуральская спортсменка, участница Олимпийских игр-2018 Екатерина Ефременкова, выступающая в шорт-треке.

На дистанции 1500 метров Ефременкова завоевала «бронзовую» медаль уступив фаворитке Универсиады Ким А Лан из Южной Кореи и француженке Орель Монвуасен.

В спринте на 500 метров Екатерина стала серебряным призером. Судя по всему, челябинка рассчитывала на золотую медаль, ведь в предварительных забегах она установила рекорд зимней Универсиады.

Ефременкова имеет все шансы завоевать еще одну медаль в эстафетной гонке, которая пройдет 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не дождался спасателей: заблудившийся в лесу южноуралец замерз насмерть
Мэтры челябинской филармонии готовы исполнить мечты зрительниц
Не рыбный день. В Челябинскую область не пустили 117 тонн дальневосточного улова
В Кургане воспитатель заклеила ребенку рот скотчем
В центре Челябинска из-за нечищеной дороги и жадности сгорел дом
Челябинцев научат готовить пуховую кашу
В Магнитогорске осудили живодера
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Челябинвестбанку на уровне ruА
Каскадер или жертва: на Южном Урале пешеход прыгнул на крышу движущегося авто
Чиновники возьмутся за пенсионеров, собирающих на помойках просроченные продукты в Челябинске
Прокуратура указала на нарушения при уборке снега в Челябинске
Наставник челябинского «Трактора» по горячим следам оценил вылет команды из плей-офф
Со среды на Южном Урале установится плюсовая температура
В Челябинске из торгового центра эвакуировали 52 человека
В Челябинской области на пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
Проверка слуха: в Челябинске сотрудники почты пачками выбивают талоны, чтобы повысить статистику
В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима
В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками