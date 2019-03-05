Спортсменка из Челябинска завоевала две медали на Универсиаде-2019

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-05T16:07:28+03:00

У Екатерины Ефременковой «бронза» и «серебро» в шорт-треке

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В Красноярске полным ходом идут Всемирные студенческие игры. Южный Урал на Универсиаде представляют семь спортсменов.

Медальный зачет сборной России пополнила южноуральская спортсменка, участница Олимпийских игр-2018 Екатерина Ефременкова, выступающая в шорт-треке.

На дистанции 1500 метров Ефременкова завоевала «бронзовую» медаль уступив фаворитке Универсиады Ким А Лан из Южной Кореи и француженке Орель Монвуасен.

В спринте на 500 метров Екатерина стала серебряным призером. Судя по всему, челябинка рассчитывала на золотую медаль, ведь в предварительных забегах она установила рекорд зимней Универсиады.

Ефременкова имеет все шансы завоевать еще одну медаль в эстафетной гонке, которая пройдет 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU