Спортсменка из Челябинска завоевала две медали на Универсиаде-2019
В Красноярске полным ходом идут Всемирные студенческие игры. Южный Урал на Универсиаде представляют семь спортсменов.
Медальный зачет сборной России пополнила южноуральская спортсменка, участница Олимпийских игр-2018 Екатерина Ефременкова, выступающая в шорт-треке.
На дистанции 1500 метров Ефременкова завоевала «бронзовую» медаль уступив фаворитке Универсиады Ким А Лан из Южной Кореи и француженке Орель Монвуасен.
В спринте на 500 метров Екатерина стала серебряным призером. Судя по всему, челябинка рассчитывала на золотую медаль, ведь в предварительных забегах она установила рекорд зимней Универсиады.
Ефременкова имеет все шансы завоевать еще одну медаль в эстафетной гонке, которая пройдет 6 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU