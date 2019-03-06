Вместо арестованного мэра Чебаркуля назначен новый управленец
В Чебаркуле недавно задержали мэра, а затем отправили под домашний арест. Главу города Сергея Ковригина обвиняют в получении взятки. Руководить курортной зоной Челябинской области поставили Светлану Виноградову. Ее кандидатуру в статусе «и.о.» утвердило местное собрание депутатов.
Ранее чиновник была вице-мэром по социальным вопросам. В администрацию она пришла, отработав несколько лет учителем в школе.
Примечательно, что Ковригин с должности пока не снят. Он написал заявление на отпуск. Свою вину мэр не признает.
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ИСТОЧНИК KP.RU