Вместо арестованного мэра Чебаркуля назначен новый управленец

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-06T11:21:26+03:00

Хотя формально прежний глава города до сих пор остается «у руля»

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В Чебаркуле недавно задержали мэра, а затем отправили под домашний арест. Главу города Сергея Ковригина обвиняют в получении взятки. Руководить курортной зоной Челябинской области поставили Светлану Виноградову. Ее кандидатуру в статусе «и.о.» утвердило местное собрание депутатов.

Ранее чиновник была вице-мэром по социальным вопросам. В администрацию она пришла, отработав несколько лет учителем в школе.

Примечательно, что Ковригин с должности пока не снят. Он написал заявление на отпуск. Свою вину мэр не признает.

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ИСТОЧНИК KP.RU