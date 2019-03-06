Бизнесменам из Челябинска дали сроки за подделку известнейшей туалетной бумаги
Два предпринимателя из Челябинска решили заработать состояние, эксплуатирую чужой товарный знак. Они занялись подделкой туалетной бумаги из Набережных челнов. Наняли сотрудников в цех и принялись клепать контрафакт. При это рабочие не знали, что трудятся на нелегальном предприятии.
Бизнес продолжался три года. Следователям удалось даже подсчитать, что за это время было изготовлено и продано почти 260 тысяч рулонов контрафактной бумаги. Оставшийся товар изъяли.
— Ущерб правообладатель торгового знака оценили приблизительно в 2,4 млн рублей. Приговором суда виновным назначено наказание в виде двух лет условного срока, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU