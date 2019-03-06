2019-03-06T16:16:59+03:00
Происшествия

Бизнесменам из Челябинска дали сроки за подделку известнейшей туалетной бумаги

На контрафакте дельцы сделали миллионы рублей
Андрей АБРАМОВ
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На туалетной бумаге криминальному дуэту удалось заработать миллионы и получить условные сроки. Фото: Максим ТРОИЦКИЙНа туалетной бумаге криминальному дуэту удалось заработать миллионы и получить условные сроки. Фото: Максим ТРОИЦКИЙ
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Два предпринимателя из Челябинска решили заработать состояние, эксплуатирую чужой товарный знак. Они занялись подделкой туалетной бумаги из Набережных челнов. Наняли сотрудников в цех и принялись клепать контрафакт. При это рабочие не знали, что трудятся на нелегальном предприятии.

Бизнес продолжался три года. Следователям удалось даже подсчитать, что за это время было изготовлено и продано почти 260 тысяч рулонов контрафактной бумаги. Оставшийся товар изъяли.

— Ущерб правообладатель торгового знака оценили приблизительно в 2,4 млн рублей. Приговором суда виновным назначено наказание в виде двух лет условного срока, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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