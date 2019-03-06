2019-03-06T17:17:39+03:00
Общество

Главу администрации Ленинского района Магнитогорска не стали заключать в изолятор

На время следствия он будет под домашним арестом
Андрей АБРАМОВ
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Иван Крылов имеет большой опыт работы в муниципальных структурах. Фото: администрация МагнитогорскаИван Крылов имеет большой опыт работы в муниципальных структурах. Фото: администрация Магнитогорска
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Ивана Крылова задержали 5 марта. Подозревают в получении взятки. 6 марта в суде решали, где находиться главе Ленинского района Магнитогорска на время следствия. Постановили отправить Крылова под домашний арест.

Свою вину чиновник не признает. Однако сыщики уверены, что он получил взятку в районе 150 тысяч рублей. Правда не наличкой, а услугами. О чем именно идет речь — следствие не раскрывает.

— Возбуждено уголовное дело о получении взятки. По статье предусмотрено до восьми лет колонии, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Кресло чиновника Крылов занимает 22 года. Главой Ленинского района Магнитогорска он стал в 2013 году. Крылову 46 лет, женат, воспитывает дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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