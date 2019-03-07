Социологи назвали имена самой известной и самой влиятельной женщин Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-07T08:11:21+03:00

В топ-10 сплошные чиновники, но есть одна балерина, ректор и депутат

Изменить размер текста: A A

Челябинский филиал РАНХиГС составил два женских рейтинга. Один из них собрал самых известных женщин нашего региона, а второй — самых влиятельных, сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинг влияния женщин Челябинской области:

1. Анна Козлова, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

2. Ирина Гехт, сенатор от Челябинской области в Совете Федерации РФ.

3. Наталья Котова, первый заместитель главы Челябинска.

4. Татьяна Никитина, министр социальных отношений Челябинской области.

5. Татьяна Кучиц, министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

6. Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека Челябинской области.

7. Марина Поддубная, заместитель председателя ЗСО.

8. Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.

9. Светлана Портье, председатель комитета по делам образования города Челябинска.

10. Ирина Акбашева, первый заместитель министра экономического развития региона.

Самой известной женщиной Челябинской области признали Ирину Гехт, за ней следуют Анна Козлова, Маргарита Павлова, Наталья Котова и Татьяна Никитина. На шестом месте депутат ЗСО, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова. Следом идут балерина Татьяна Предеина и Светлана Порьте. На девятом месте — ректор ЧелГУ Диана Циринг, а замыкает десятку популярных женщин заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU