Отравление детей газом в Троицке переросло в уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:24 2019-03-08T13:26:13+03:00

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Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 марта в Троицке Челябинской области. В частном доме четверо детей оказались в газовой ловушке. Из-за неисправности отопительной системы в помещении скопилась ядовитая гарь. От отправления скончалась восьмимесячная девочка.

Ещё троим пострадавшим детям от 9 до 11 лет. Родителей дома не было — отлучились по делам. Органы возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По статьей грозит до двух лет лишения свободы. Но кто будет отвечать по статье — пока неясно.

— По предварительным данным, дети находились в доме без взрослых. Возможной причиной смерти младенца является отравление угарным газом из-за неисправной системы вентиляции газового оборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU