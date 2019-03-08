Трамвай сбил насмерть мужчину Восьмого марта в Челябинске
Пешеход вышел на рельсы в неположенном месте
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Инцидент произошел рано утром на улице Блюхева, неподалеку от школы № 110. Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под трамвай, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
На место быстро приехал автомобиль реанимации, но спасти постралавшего не удалось. От полученных травм он скончался на месте.
— Личность погибшего устанавливается, — добавляют в полиции.
По словам очевидцев, мужчине было под 50 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU