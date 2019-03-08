2019-03-08T21:12:49+03:00
Происшествия

Трамвай сбил насмерть мужчину Восьмого марта в Челябинске

Пешеход вышел на рельсы в неположенном месте
Лидия ПЕСКОВА
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Инцидент произошел рано утром на улице Блюхева, неподалеку от школы № 110. Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под трамвай, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

На место быстро приехал автомобиль реанимации, но спасти постралавшего не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

— Личность погибшего устанавливается, — добавляют в полиции.

По словам очевидцев, мужчине было под 50 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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