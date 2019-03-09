Труп женщины нашел собачник за мусорным баком на ЧТЗ в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-09T08:56:40+03:00

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Около восьми утра 9 марта мужчина вышел на прогулку с собакой и обнаружил во дворе дома по ул. Бажова, 78, мертвую женщину, сообщает пресс-служба Росгвардии.

— Мужчина обратился к нашему экипажу, который находился на маршруте патрулирования. Он сказал, что за мусорными баками обнаружил мертвую женщину, — говорят в Росгвардии.

Собачник предполагает, что ее изнасиловали, убили, а потом сожгли. Что случилось с погибшей на самом деле, установит полиция. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU