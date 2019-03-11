2019-03-11T07:42:15+03:00
Общество

В Нязепетровске дети боятся одни ходить в школу из-за собак

Город терроризируют стаи бродячих псов
Валентина ВАГАНОВА
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Стая собак возле детской площадки, где играют дети. Фото: читатель kp.ru.Стая собак возле детской площадки, где играют дети. Фото: читатель kp.ru.
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Своры собак весной — извечная проблема в Нязепетровске. Каждый год бездомные животные сбиваются в стаи, пугают взрослых и детей. К ним присоединяются еще и домашние псы, которых отпускают безответственные хозяева.

Стаи носятся по всему городу, нападают на людей. По словам горожан, очень много собак бегает возле школ и детских садов.

— Моя дочь, четвероклассница, учится во вторую смену. Отвозить ее в школу мы с мужем не можем, в это время уже на работе. Ребенок ходит один, на страх и риск. По дороге в школу, да и у самой школы, много собак. Один раз дочку облаяли, перепугалась до слез, хорошо мимо шел мужчина и прогнал разъяренных псов, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» местная жительница Нина.

Собаки в центре города у торгового центра. Фото группа во ВКонтакте «Подслушано Нязепетровск».

Собаки в центре города у торгового центра. Фото группа во ВКонтакте «Подслушано Нязепетровск».

— Шли по улице с ребенком, за нами увязалось собак семь-восемь. Сначала просто бежали рядом, потом залаяли и стали кидаться. Вокруг никого. Велела сыну идти спокойно, не боятся, собаки же чувствуют страх. Еле как дошли дома, — говорит Евгения.

Приюта в городе нет. Действует отлов, но ловят и усыпляют только бездомных собак, которые живут на свалках. А домашних — просто не имеют права.

Жителей беспокоит еще и то, что бродячие животные могут подцепить бешенство. А если больная собака укусит человека, шансов вылечиться практически нет.

Куда обращаться, если увидели бродячих собак?

Если знаете, что у собаки есть хозяин, например, она регулярно выскакивает из подворотни и нападает на прохожих, звоните в полицию. С владельцами животного будет разбираться участковый. В остальных случаях, администрация Нязепетровска, просит обращаться жителей в ЕДДС по телефонам 8 (35156) 3-33-23, 3-11-36.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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