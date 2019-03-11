«Сбрасывала одежду и шла в глубь леса»: пропавшую в Челябинской области 21-летнюю девушку нашли мертвой

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-11T17:26:04+03:00

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Поиски жительницы Миасса, пропавшей 27 февраля, закончились трагически. Труп девушки нашли сегодня, 11 марта, в Ильменском заповеднике.

— На вещи погибшей наткнулись накануне вечером, но из-за темноты поиски отложили до утра. По всей видимости, девушка, замерзая, сбрасывала с себя одежду и продолжала забираться в глушь. Предварительная причина смерти — переохлаждение. Признаков насилия на теле нет. Детали выяснятся в ходе судебно-медицинской экспертизы, — рассказал изданию NewsMiass.ru руководитель миасского следственного отдела регионального СУ СКР Анатолий Селиверстов.

Проверка будет идти месяц. Затем следователи дадут процессуальную оценку обстоятельствам гибели.

Напомним, 21-летняя жительница Миасса вышла из дома в микрорайоне Строителей и не вернулась. Близкие отмечали, что девушка была в тяжелом психологическом состоянии, у нее могла произойти потеря памяти. В соцсетях миассцы писали, что видели пропавшую в разных частях города. Что случилось на самом деле, как девушка оказалась в лесу, выяснят следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU