2019-03-11T17:26:04+03:00
Происшествия

«Сбрасывала одежду и шла в глубь леса»: пропавшую в Челябинской области 21-летнюю девушку нашли мертвой

Ее искали почти две недели
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Девушка замерзла в лесу.Девушка замерзла в лесу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Поиски жительницы Миасса, пропавшей 27 февраля, закончились трагически. Труп девушки нашли сегодня, 11 марта, в Ильменском заповеднике.

— На вещи погибшей наткнулись накануне вечером, но из-за темноты поиски отложили до утра. По всей видимости, девушка, замерзая, сбрасывала с себя одежду и продолжала забираться в глушь. Предварительная причина смерти — переохлаждение. Признаков насилия на теле нет. Детали выяснятся в ходе судебно-медицинской экспертизы, — рассказал изданию NewsMiass.ru руководитель миасского следственного отдела регионального СУ СКР Анатолий Селиверстов.

Проверка будет идти месяц. Затем следователи дадут процессуальную оценку обстоятельствам гибели.

Напомним, 21-летняя жительница Миасса вышла из дома в микрорайоне Строителей и не вернулась. Близкие отмечали, что девушка была в тяжелом психологическом состоянии, у нее могла произойти потеря памяти. В соцсетях миассцы писали, что видели пропавшую в разных частях города. Что случилось на самом деле, как девушка оказалась в лесу, выяснят следователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экстренное предупреждение: на Челябинскую область надвигается штормовой ветер
Автор ситкома «Моя прекрасная няня» назовет лучший театральный капустник в Челябинске
Вместо булочек и пирожков жителей Челябинска призывают печь птичек
В публичной библиотеке Челябинска вспомнят Наума Орлова
Хирурги из Челябинска научились удалять камни из почек маленьких пациентов
В Челябинске снова завоют тревожные сирены
Жители Челябинска смогут бесплатно проверить почки в торговом центре
Водитель Audi насмерть сбил пешехода на трассе в Челябинской области
В Челябинске будут отлавливать нелегальные маршрутки
В Челябинской области сотрудники ГИБДД начали охоту на нелегальные маршрутки
В Нязепетровске дети боятся одни ходить в школу из-за собак
В Челябинске во дворе дома вспыхнуло такси
В Челябинской области рецидивист зашел в незапертый дом и ограбил хозяина
Больницы Челябинска переполнены детьми с ротавирусом
Зима не сдается: Челябинск ожидает похолодание
Жительница Магнитогорска нашла коробку со щенками, перемотанную скотчем
В соцсети попало видео с потасовкой пьяных полицейских из Челябинска
В квартире жительниц Миасса нашли запертыми 20 животных
Масленица в Челябинске превратилась в азиатский праздник
У полного пассажирами автобуса отказали тормоза на трассе в Челябинской области
Эксцентричный Андрей Разин может стать главным тренером «Трактора»
В челябинском микрорайоне Парковый школьники облюбовали опасную стройку
Двухлетнему малышу проломили череп во время лечения в частном медцентре Челябинска
Школьники написали на снегу поздравление с 8 марта своими телами в Челябинской области
Воры вынесли полмиллиона рублей из магазина дешевых товаров в Челябинской области
Водитель трамвая помог старушке, упавшей в сугроб на дороге в Челябинске