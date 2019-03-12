2019-03-12T06:47:39+03:00
Недвижимость

Купи квартиру от крупнейшего застройщика России «Группы ЛСР» на самых выгодных условиях, не выезжая из города

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14, 15 и 16 марта у жителей города будет возможность получить бесплатную консультацию от представителей крупнейшего застройщика России — «Группы ЛСР», которые специально приезжают в Челябинск, чтобы ответить на все вопросы о строительной компании, об особенностях города для переезда, учебы или инвестиций, и помочь выбрать оптимальный вариант покупки квартиры в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет по адресу: Челябинск, ул. Сони Кривой, 24, 3 этаж.

«Группа ЛСР» успешно работает на строительном рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Екатеринбурга. За 25 лет работы накоплен бесценный опыт возведения домов: первые проекты были осуществлены в историческом центре Санкт-Петербурга. Сегодня в Северной столице «Группа ЛСР» представляет жилую недвижимость классов комфорт, бизнес и элитный. Стоит отметить, что рынок недвижимости Санкт-Петербурга очень рентабельный. Минимальная цена на квартиру с отделкой в ЛСР составляет всего 1,9 млн рублей на старте продаж. Приобретая квартиру в новостройке сегодня, можно существенно не только сэкономить, но и заработать.

Гостей мероприятия ждут индивидуальные консультации специалистов, которые специально приезжают из Москвы, Санкт Петербурга и Екатеринбурга, презентации объектов «Группы ЛСР», а также возможность за один день бесплатно забронировать понравившуюся квартиру, зафиксировать ее текущую стоимость, оформить ипотеку* или рассрочку от строительной компании, и даже купить и все это — не выезжая из Челябинска.

В дни открытых дверей «Группы ЛСР» опытные специалисты гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту и помогут выбрать жилье, исходя из личных запросов и бюджета. Возможность оформить ипотеку по сниженной ставке, получить выгодную рассрочку от строительной компании, реализовать свою квартиру в Челябинске и купить квартиру в столицах. На мероприятии можно будет увидеть актуальные фотографии объектов, трансляции с онлайн-камер и узнать все тонкости о технологиях строительства и социальной инфраструктуре объектов.

Ждем вас 14, 15 и 16 марта с 12 до 19 часов по адресу: ул. Сони Кривой, 24, 3 этаж.

Приходите, выбирайте и покупайте!

Ждем Вас в представительстве ЛСР в Челябинске (ООО АН «Инженер»)

Адрес: ул. Сони Кривой 24

Телефон: +7 (351) 700-00-55

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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