Медведя под Снежинском ждет ловушка

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-12T12:04:51+03:00

Скоро топтыгин проснется. В городе он не нужен

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Мишка-путешественник забрел на окраины Снежинска в начале декабря. Продрал колючую проволоку, которой обнесен закрытый город и давай топтаться по полянкам жиденького лесочка. Хлопот тогда топтыгин доставил много: а ну как голодный да злой? Но медведь оказался покладистым: нашел ямку поглубже, завернулся в ветки и уснул.

Егеря поначалу охраняли берлогу по периметру: зеваки лезли поглазеть на берлогу лесного гостя. Но потом народ успокоился, и охрану сняли.

Скоро топтыгин проснется. И его нужно самым гуманным образом выпроводить из города в лесную глушь.

— Губернатор нас предупредил: со всем уважением и предосторожностями к мишке отнестись. Потому снежинские власти уже установили возле берлоги просторную клеть, а внутрь положили угощения-вкусняшки. Медведь проснется, начнет любопытничать. В клеть зайдет, дверца и закроется, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник управления экологического просвещения регионального министерства экологии Виталий Безруков.

Мишку отвезут подальше от людей, в глушь Кыштымского заказника.

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ИСТОЧНИК KP.RU