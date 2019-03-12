В Челябинске из-за микроволновки эвакуировали крупный торговый центр
Денем 12 марта в ТРК «Фокус» сработала пожарная сигнализация. Датчики зафиксировали задымление в одном из магазинов на втором этаже. Сотрудников и посетителей попросили срочно покинуть здание.
Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что причиной переполоха стала микроволновая печь.
— По предварительным данным во время использования микроволновой печи не сработал таймер отключения. Произошло пригорание пищи. Работники данного магазина не растерялись и обесточили электроприбор, предотвратив его возгорание. В результате произошло незначительное задымление., — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
В ведомстве подчеркивают, что автоматическая пожарная сигнализация системы дымоудаления, речевого оповещения и управления эвакуацией людей сработала четко.
ПО факту ЧП проводится проверка.
Напомним, неделю назад в ТРК «Фокус» из-за короткого замыкания загорелась проводка в холодильнике. Тогда из здания эвакуировали 52 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU