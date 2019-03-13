Из-за демонтажа рекламы ночью в Челябинске будут перекрывать движение
Над крупными магистралями Челябинска решено снять большие баннеры — без них город выглядит опрятнее. Конструкции объемные и демонтаж занимает много времени. Решено делать это ночью. Так меньше автомобилистов будут испытывать дискомфорт, ведь придется полностью перекрывать дорогу.
Работы будут проводиться поэтапно с 0.00 до 5 часов утра.
15 марта на улице Молодогвардейцев, напротив дома № (ТК «Фиеста»).
22 марта демонтаж на улице Доватора, напротив дома № 38 (напротив Дорожной больницы)
29 марта напротив дома № 63А по улице Воровского (рядом сквер 20-летия Победы).
5 апреля напротив дома № 1В по Копейскому шоссе (остановка Училище).
12 апреля напротив дома № 126 по улице Братьев Кашириных (перекресток с Чичерина).
ИСТОЧНИК KP.RU