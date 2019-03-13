Из-за демонтажа рекламы ночью в Челябинске будут перекрывать движение

СЕГОДНЯ 05:06 2019-03-13T05:06:49+03:00

В Челябинске будут снимать гигантские баннеры над проезжей частью. Фото: cheladmin.ru

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Над крупными магистралями Челябинска решено снять большие баннеры — без них город выглядит опрятнее. Конструкции объемные и демонтаж занимает много времени. Решено делать это ночью. Так меньше автомобилистов будут испытывать дискомфорт, ведь придется полностью перекрывать дорогу.

Работы будут проводиться поэтапно с 0.00 до 5 часов утра.

15 марта на улице Молодогвардейцев, напротив дома № (ТК «Фиеста»).

22 марта демонтаж на улице Доватора, напротив дома № 38 (напротив Дорожной больницы)

29 марта напротив дома № 63А по улице Воровского (рядом сквер 20-летия Победы).

5 апреля напротив дома № 1В по Копейскому шоссе (остановка Училище).

12 апреля напротив дома № 126 по улице Братьев Кашириных (перекресток с Чичерина).

ИСТОЧНИК KP.RU