Челябинск избавляется от рекламы: с жилых домов начали снимать растяжки

Пятиэтажка по ул. Кирова, 9 давно стала торговым рядом: все квартиры на первом этаже, выходящие на улицу, выкуплены под магазины. В глазах рябит от вывесок, баннеров, рекламных призывов. Салоны красоты, аптеки, одежда, продукты. Вывески аляповатые, баннеры примотаны к окнам, прибиты к фасаду. В трех шагах шумная дорога, рекламные растяжки засыпаны пылью. Будто не на центральной улице находишься, а на сельской ярмарке. Только ярмарки — явление временное: продадут свой товар торговцы, и прилавки убирают. А на улице Кирова балаган постоянный.

РАЗБИРАТЬСЯ НЕ ВЫШЛИ

В среду, 13 ноября, на ул. Кирова, 9 приехали специалисты службы демонтажа администрации Челябинска и депутат городской думы Александр Галкин. Мужики, вооруженные шуруповертами и кусачками, принялись снимать с фасада дома вывески. В городе начали-таки борьбу с незаконными вывесками, которые не вписываются в утвержденный дизайн-код. Примечательно, ни один владелец торговой точки в это время не появился.

Пятиэтажка по ул. Кирова, 9 давно стал торговым рядом: квартиры на первом этаже выкуплены под магазины.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые правила размещения рекламных конструкций, по-модному именуемые дизайн-кодом, депутаты Челябинской городской думы утвердили еще весной. Согласно им, вводятся жесткие критерии для баннеров и вывесок. Пока дизайн-код применяется на гостевых маршрутах, и улица Кирова — в этом списке.

— Через полтора года Челябинск принимает саммиты ШОС и БРИКС. Потому нужно наводить порядок. Начнем с гостевых маршрутов. И демонтаж незаконной рекламы с фасада дома по ул. Кирова, 9 — один из пунктов программы, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» депутат городской думы Александр Галкин.

Владельцев незаконных вывесок о демонтаже предупреждали за месяц, но ни один из них и пальцем не пошевелил.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Что запрещено для рекламы

— перекрывать вывеской второй этаж здания;

— закрывать баннерами и растяжками окна здания;

— развешивать рекламные объявления с нахлестом на второй этаж здания;

— затягивать фасады баннерами;

— вертикальные конструкции на фасадах, которые выходят на размеры, утвержденные дизайн-кодом;

— мигающие вывески.

По словам специалиста службы демонтажа администрации Челябинска Дмитрия Фалецкого, в городе уже сняли более 20 незаконных конструкций.

В городе начали борьбу с незаконными вывесками, которые не вписываются в утвержденный дизайн-код.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ТЫСЯЧИ НЕЗАКОННЫХ ВЫВЕСОК

Владельцев незаконных вывесок о демонтаже предупреждали за месяц. Но ни один предприниматель и пальцем не пошевелил, чтобы исправить ошибки и оформить фасад магазина по правилам. Галкин говорит, что у бригады демонтажа работы много: некондиционных вывесок в городе — тысячи.

А если рассматривать проблему в комплексе, то к предпринимателям должны прийти еще и эксперты Комитета архитектуры администрации Челябинска. Каждый торговец нагородил по своему усмотрению лестниц, входных групп, витрин. Законны ли они?

А что с Кировкой? Там давно творится бардак и с вывесками, и с наземными рекламными штендерами, и с ларьками. В декабре, обещает депутат Галкин, демонтажники появятся и на главной пешеходной улице.

Кстати, демонтаж оплачивают сами предприниматели-нарушители. Еще им положен штраф — от пяти тысяч рублей для физического лица, до полумиллиона — для юридического.

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