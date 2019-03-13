В Челябинской области ВИЧ-инфицированные родители не дают врачам обследовать свою двухлетнюю дочь
В Еманжелинске прокуратура вступилась за маленькую жительницу. По информации областного СПИД-центра, ВИЧ-инфицированные родители прячут ее от врачей. Медики не могут обследовать двухлетнего ребенка на наличие страшного заболевания с самого рождения. Хотя малышка запросто могла заразиться от матери.
Врачи бьют тревогу, поскольку в случае положительного ВИЧ-статуса, лечение нужно начинать как можно раньше.
— Прокурором города возбуждено административное дело о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Прокурор направил иск в суд о возложении на родителей обязанности провести обследование дочери на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU