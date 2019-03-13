2019-03-13T11:16:18+03:00
Общество

В Челябинской области ВИЧ-инфицированные родители не дают врачам обследовать свою двухлетнюю дочь

Страшное заболевание могло передаться ребенку от матери
Валентина ВАГАНОВА
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Обследовать ребенка родителей обяжут через суд.Обследовать ребенка родителей обяжут через суд.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Еманжелинске прокуратура вступилась за маленькую жительницу. По информации областного СПИД-центра, ВИЧ-инфицированные родители прячут ее от врачей. Медики не могут обследовать двухлетнего ребенка на наличие страшного заболевания с самого рождения. Хотя малышка запросто могла заразиться от матери.

Врачи бьют тревогу, поскольку в случае положительного ВИЧ-статуса, лечение нужно начинать как можно раньше.

— Прокурором города возбуждено административное дело о неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокурор направил иск в суд о возложении на родителей обязанности провести обследование дочери на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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