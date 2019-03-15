ВСМ Челябинск - Екатеринбург может включить курганское направление
В пятницу, 15 марта, Борис Дубровский работает в Кургане. В Зауралье проходит окружное совещание под руководством полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Тема разговора — реализация проектов строительства высокоскоростных магистралей. ВСМ рассматриваются как инструмент укрепления экономического и производственного потенциала регионов федерального округа.
По словам Дубровского, безусловный интерес вызывает идея строительства высокоскоростной железной дороги из Челябинска до Кургана и далее — в Казахстан. Мнение губернатора приводит телеграм-канал «Молнии Дубровского».
— Считаю, что идея имеет хорошие перспективы, поскольку увеличивает протяженность ВСМ «Евразия» и включает Курган в процесс конурбации уральских городов. Вместе с проектом линии ВСМ Екатеринбург — Тюмень, мы получаем сеть транспортных коммуникаций нового уровня, — пояснил глава Челябинской области.
Дубровский напомнил, что по ВСМ Челябинск — Екатеринбург получено положительное заключение технологического и ценового аудитов, есть обоснование инвестиций. Задача текущего дня — включить дорогу в федеральный план до 2024 года.
Первой в России ВСМ станет дорога Москва — Нижний Новгород. Цена вопроса — 621,5 млрд руб.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU