На Южном Урале автобус с людьми столкнулся со снегоуборочной машиной

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-16T10:46:08+03:00

Пострадали 8 человек, в том числе беременная женщина

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Авария с участием снегоуборочной техники произошла вечером 15 марта в Чебаркульском районе. По словам очевидцев на автодороге в районе села Тимирязево столкнулись служебный автобус и трактор, который убирал снег.

На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров. Все они сотрудники местной птицефабрики.

- Погрузчик не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, в результате чего пострадало 6 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что одной из пострадавших оказалась беременная женщина. Её доставили в больницу с сотрясением мозга. Остальные отделались легкими травмами.

В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU