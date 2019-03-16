На Южном Урале автобус с людьми столкнулся со снегоуборочной машиной
Авария с участием снегоуборочной техники произошла вечером 15 марта в Чебаркульском районе. По словам очевидцев на автодороге в районе села Тимирязево столкнулись служебный автобус и трактор, который убирал снег.
На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров. Все они сотрудники местной птицефабрики.
- Погрузчик не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, в результате чего пострадало 6 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Известно, что одной из пострадавших оказалась беременная женщина. Её доставили в больницу с сотрясением мозга. Остальные отделались легкими травмами.
В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU