2019-03-19T12:51:17+03:00
Общество

Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска

Новорожденная дочка останется в семье, а медики и соцслужба им помогут
Ольга АНТОНОВА
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Алена Антипина уже со своей дочкой. Фото: соцсети.Алена Антипина уже со своей дочкой. Фото: соцсети.
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Счастливым образом разрешилась тяжелая история 20-летней жительницы Магнитогорска Алены Антипиной. Ей, сироте и инвалиду II группы, не отдавали новорожденную дочку по настоятельной просьбе органов опеки и попечительства. Аргументы чиновников — молодая мать не справится с огромной ответственностью. Хотя у молодой женщины есть квартира со всем необходимым, есть пенсия. Ей помогает гражданский муж; у Алены есть родной брат. Разлуку с дочкой мамочка очень тяжело переживала.

После публикации в «Комсомолке» на чиновников обрушился вал негодования, и они сменили гнев на милость. Все же приоритет государства — это семья. И ребенок должен расти с родными людьми, в заботе, а не в казенных стенах. Алена Антипина. Чиновники признали свою ошибку.

— Сегодня будет отозван иск в суд об ограничении матери ребенка в родительских правах по состоянию здоровья. После выписки из стационара семье будет оказана вся необходимая помощь медиками и соцзащитой. Ситуация находится на контроле министерства социальных отношений Челябинской области, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» главный специалист пресс-службы регионального минсоца Светлана Хоц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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