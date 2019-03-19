Убийцу королевы красоты из Магнитогорска приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-19T17:24:02+03:00

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В Магнитогорске осудили автомеханика, которого обвиняют в расправе над 29-летней моделью Ксенией Мецгер. 25-летнего Александра Магиленца задержали в июле прошлого года. Он сам сознался, что спланировал убийство девушки, чтобы завладеть ее автомобилем и рассказал следователям, где спрятал тело Ксении.

Оказавшись в СИЗО, Магиленец признался еще в одном преступлении.

По данным следствия, в ноябре 2017 года он согласился отремонтировать чужой автомобиль, получил от хозяина машины деньги на запчасти, но потом передумал. Магиленец решил обмануть клиента и продал его иномарку на авторазборе за 160 тысяч рублей. Деньги он потратил на погашение долгов по кредитам.

Потерпевший остался без машины стоимостью 360 тысяч рублей. Однако в полицию с заявлением не обратился.

Сегодня 19 марта Орджоникедзевский районный суд Магнитогорска вынес Александру Магиленцу приговор по первому уголовному делу «Присвоение и растрата».

— Подсудимый получил 1 год и 7 месяцев колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе суда.

Расследование по основному уголовному делу «Убийство» продолжается. За расправу над Ксенией Мецгер Магиленцу грозит до 6 лет лишения свободы.

Ксения Мецгер была успешной моделью, финалисткой престижного конкурса «Mrs World Russia». Последнее время она проживала в Америке с мужем и маленьким сыном. В Магнитогорск она приехала незадолго до гибели, чтобы погостить у родителей и и продать автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU