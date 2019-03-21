Пациентка умерла от язвы желудка из-за халатности дежурного врача в Челябинской области
Трагический инцидент произошел в июле 2017 года. В стационаре больницы Верхнего Уфалея скончалась пациентка с язвой желудка. Отвечать за эту смерть придется заместителю главврача, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— В июле 2017 года в больницу поступила местная жительница, которой был поставлен предварительный диагноз — желудочно-кишечное кровотечение. Обвиняемая, заступившая на дежурство, не разработала план обследования больной, не приняла мер по диагностике заболевания, не назначила клиническое исследование крови и гастродуоденоскопию, что привело к смерти женщины от язвенной болезни желудка, — рассказывают в пресс-службе.
Комплексная медицинская экспертиза показала, что между бездействием доктора и гибелью пациентки прослеживается прямая причинно-следственная связь.
Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) направлено в суд. Медику грозят три года колонии.
Почему доктор не стала лечить больную, в сообщении не говорится.
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ИСТОЧНИК KP.RU