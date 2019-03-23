В пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске сносят магазин
В доме на Карла Маркса, 164, где 31 декабря рухнул подъезд от взрыва, разбирают пристрой. В нем располагался торговый центр «Зори Урала». К демонтажу приступили вчера, 21 марта. Работы планируют завершить на следующей неделе, 28 марта.
— Согласно заключению Челябинского проектно-конструкторского бюро, нежилое помещение, размещенное на первых этажах дома на проспекте Карла Маркса, 164, признано аварийным и подлежащим демонтажу, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.
На месте магазина появится благоустроенный сквер.
Напомним, в конце февраля в этом торговом центре произошел пожар. Его тушили 38 человек и 12 единиц техники. Из нескольких подъездом дома пожарные эвакуировали 61 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU