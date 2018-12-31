«Выходим из квартиры, а вместо подъезда — завалы»: очевидцы рассказали о взрыве газа в Магнитогорске

Взрыв газа в Магнитогорске прогремел примерно в 6 часов утра 31 декабря. Обрушился подъезд десятиэтажки по адресу пр. Карла Маркса, 164. Сейчас спасатели разбирают завалы — под ними могут находиться около 70 человек. На месте происшествия работает губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Также в город сталеваров вылетели глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти двум и более лицам по неосторожности». Местные жители рассказывают, что незадолго до трагедии по квартирам ходили лже-газовщики и предлагали поменять газовый шланг на плитах. Большинство людей благоразумно отказались, но кто-то согласился.

Взрыв произошел примерно в 6 часов утра. Фото: соцсети.

На месте ЧП работает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ульяна Шевченко. Ей удалось поговорить с жителями пострадавшего дома. Люди в шоке: прямо перед Новым годом они потеряли все — жилье, документы, вещи, деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684744" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске: видео с места ЧП.

— Проснулась от грохота, стекла во всей квартире повыбивало! Сильно запахло гарью. Слышу, как в подъезде кричат соседи. Разбудила ребенка, быстро его одела. Выходим из квартиры, а вместо подъезда — завалы. Нам помогли спуститься мужчины, в это время уже во дворе были пожарные, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница с четвертого этажа Олеся.

— Я приехал к родственникам из Сибая. Примерно в 6 утра встал покурить . Подошел к окну. Минуты через полторы слышу хлопок и вижу, как в доме напротив на втором этаже из окна вырвалось пламя. Потом столб пыли поднялся вверх как гриб! — рассказывает Равиль Сафиулин.

На месте ЧП работает глава региона Борис Дубровский. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Между тем, в соцсетях горожане призывают друг друга не запускать новогодние салюты в связи с трагедией. Многие готовы приютить у себя людей, оставшихся без жилья. В любом случае, жильцы пострадавшего дома без крыши над головой не останутся. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился временно расселить их в общежитии. Власти купят людям новое жилье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684742" frameborder="0"></iframe> Газ взорвался в жилом доме в Магнитогорске.

Пока неясно, придется ли полностью расселять этот дом. Состояние здания обследуют специалисты с помощью специального комплекса «Стрела-П».

По данным на 12 часов по местному времени, погибли три человека, еще 12 ранены.

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