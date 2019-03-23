2019-03-23T11:27:18+03:00
Происшествия

Водитель гидроцикла, по вине которого погибла 15-летняя девушка в Челябинской области, избежал тюрьмы

Он отделался условным сроком
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель гидроцикла был пьян.Водитель гидроцикла был пьян.Фото: Рамиль Галиев
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В Чебаркуле вынесли приговор 56-летнему жителю, из-за которого летом прошлого года погибла девушка. Он катал школьницу на гидроцикле, но при повороте, опрокинул байк. Девушка упала в воду. Водитель пытался спасти ее, но не смог. Оба были без спасательных жилетов.

— Суд признал его виновным и назначил восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Приговор вступил в силу, — рассказали в прокуратуре Чебаркуля.

При вынесении приговора суд учел, что чебаркулец ранее не судим, активно сотрудничал со следствием, раскаялся и вину признал. Также он извинился перед родителями девушки и возместил им расходы на похороны. Но по решению суда, будет обязан выплатить матери и отцу еще по 500 тысяч в счет морального ущерба.

Напомним, трагедия произошла в конце июля. Школьницы познакомились на пляже с двумя мужчинами, которые приехали испытать новый гидроцикл. За разговором новые знакомые предложили девчонкам прокатиться. Катались без спасательных жилетов, водитель гидроцикла был подвыпившим. Утонувшую девушку водолазы искали на дне озера несколько дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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