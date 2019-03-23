Алексей Текслер приглашает челябинцев подписаться на его аккаунт в Инстаграм
Прямое сообщение с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером придется по душе активным пользователям Инстаграм. В соцсети появился аккаунт alexeytexler.official
«Это — мой единственный официальный аккаунт. Его буду вести как я, так и члены моей команды. Отличить посты можно будет по хэштэгам: #Текслер — лично я, #КомандаТекслера — мои помощники. Сейчас у меня много других первоочередных задач, кроме такой, безусловно важной, формы взаимодействия с вами, как социальные сети. Заверю, что все комментарии и обращения в директ без внимания не останутся».
Его интересуют проблемные объекты; недооцененные объекты, у которых есть потенциал развития. Интересны так называемые «места силы», объекты гордости.
Пользователи Инстаграм живо откликнулись на предложение. В первые часы работы у страницы было 1742 подписчика.
Большинство обращений связано с темой глубокого кризиса в общественном транспорте большого города. Люди за безусловный приоритет муниципального транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов.
Напомним, 22 марта Текслер побывал на проблемных экологических объектах вблизи Челябинска: на борту Коркинского разреза, на свалке в поселке Роза и полигоне ТКО в Полетаево. Он встретился с местными жителями, возмущенными размещением полигона в чистом пригороде Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU