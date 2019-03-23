Пишите в Директ: Врио губернатора Челябинской области завел аккаунт в Инстаграме

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-23T15:17:59+03:00

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Страницу Алексея Текслера в Инстаграме можно найти, введя в поиске alexeytexler.official. Пока на нее подписались 2 тыс. человек. Свой первый пост временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области написал сегодня, 23 марта. В нем он попросил южноуральцев дать обратную связь.

— Это мой единственный официальный аккаунт. Его буду вести как я, так и члены моей команды. Отличить посты можно будет по хэштэгам: #Текслер — лично я, #КомандаТекслера — мои помощники. Это связано с тем, что сейчас у меня много других первоочередных задач, кроме такой, безусловно важной, формы взаимодействия с вами, как социальные сети. Заверю, что все комментарии и обращения в директ без внимания в любом случае не останутся, — написал Алексей Текслер.

Глава области обратился к жителям с просьбой предложить места и объекты, на которые ему необходимо обратить внимание в первую очередь. Попросил говорить не только о масштабных региональных проблемах, но и локальных.

— Интересуют: проблемные объекты, недооцененные объекты, у которых есть потенциал развития, «места силы», объекты гордости, — отметил врио губернатора.

За пару часов пост собрал больше ста комментариев. Южноуральцы написали об экологии, дорогах, метро, проблемах с общественным транспортом и о многом другом. А некоторые просто поблагодарили нового главу за отличный старт и пожелали ему успехов.

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alexeytexler.official Врио губернатора Челябинской области появился в Инстаграме

ИСТОЧНИК KP.RU