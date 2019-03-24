Силовики раскрыли аферу на крупную сумму в общественном транспорте Челябинска
Следователи из полиции устанавливают обстоятельства мошенничества в ООО «Общественный городской транспорт» Челябинска. Городские автобусы ремонтировали по завышенной цене. В результате ущерб превысил один миллион рублей.
— Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По статье грозит крупный штраф и до десяти лет колонии. Правда человек, который может понести наказание, пока не назван.
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ИСТОЧНИК KP.RU