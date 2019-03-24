2019-03-24T08:56:34+03:00
Общество

Экс-омбудсмена Севастьянова из Челябинской области обвинили в мошенничестве

Следователи считают, что он пытался получить бюджетные деньги на развитие несуществующей фермы
Андрей АБРАМОВ
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Алексей Севастьянов занимал важный пост при Юревиче. Фото: Андрей АБРАМОВАлексей Севастьянов занимал важный пост при Юревиче. Фото: Андрей АБРАМОВ
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В конце февраля из Москвы в Челябинск полиция привезла бывшего уполномоченного по правам человека Алексея Севастьянова. Речь шла о попытке мошенничества. Но на суде по избранию меры пресечения арестовывать юриста не стали и отпустили под обязательство о явке. Тогда поговаривали, что у силовиков не оказалось достаточно доказательств, чтобы обвинить Севастьянова и дело закроют. Однако 24 марта тот сам выложил в соцсетях бумаги от следствия.

— Друзья, вот я и стал обвиняемый по своему делу. Суть обвинений в том, что я учился на фермера только с целью похитить бюджетные средства. Вот так.... Я не знаю как защищаться от такого. Но все таки записался к прокурору области на завтра. Готовим жалобу с адвокатом, — сообщил Севастьянов.

Из материалов дела, которые выложили в Сеть, экс-омбудсмен три года назад хотел получить грант в три миллиона рублей. На эти деньги он собирался отстраивать фермерское хозяйство. Однако сторона обвинения считает, что это была попытка заполучить крупную сумму от бюджета, но по факту ничего не сделать. Кстати, деньги Севастьянову тогда так и не дали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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