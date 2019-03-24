2019-03-24T09:09:01+03:00
Происшествия

В аварии на трассе в Челябинской области погиб участник спасательной операции из-под обрушившегося дома в Магнитогорске

По предварительной версии, ДТП спровоцировал вьетнамец
Андрей АБРАМОВ
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В аварии погиб сотрудник пожарной части Магнитогорска.В аварии погиб сотрудник пожарной части Магнитогорска.
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21 марта на трассе в Агаповском районе столкнулись отечественная «четырнадцатая» и Nissan. На перекрестке иномарка не пропустила ВАЗ и снесла его. За рулем был 29-летний мужчина. Оказалось, что он служил в пожарной охране и принимал участие в спасательной операции на месте обрушения дома в Магнитогорске.

Иномарку вел гражданин Вьетнама, который уже давно жил на Южном Урал. Он может стать фигурантом уголовного дела за смерть человека в аварии.

Погибшего звали Денис. Он служил в пожарной части №21 Магнитогорска, но жил в башкирской деревне неподалеку от места работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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