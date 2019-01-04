Мог ли целый подъезд в Магнитогорске обрушиться из-за взрыва бытового газа

31 декабря рано утром буквально весь Магнитогорск проснулся от взрыва. В городе обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. В одну секунду без жилья остались около ста человек. 39 человек погибли под обломками.

Главная и пока единственная версия обрушения — взрыв бытового газа по неосторожности. Однако многие эту версию ставят под сомнение. Пошел пятый день после взрыва. «Комсомолка» постаралась ответить на самые главные вопросы по трагедии.

О «газовой» проблеме «Комсомолка» писала несколько раз еще до взрыва в Магнитогорске. И после трагедии мы снова подняли эту тему.

1. Кто отвечает за газовую безопасность?

Если вкратце, то суть такова. В нашей стране за газовую трубу, ведущую к дому, отвечает управляющая компания. А за газ внутри квартиры — собственник жилья (тот, кто там прописан).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684744" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске: видео с места ЧП.

2. Как было в советские времена?

К нам домой раз в год приходили газовые службы, осматривали плиту, если надо, что-то там меняли и ремонтировали.

3. Как сейчас это должно быть?

Собственник квартиры обязан сам заключить договор с лицензированной газовой службой и вызвать ее раз в год для проверки.

Из-под зававлов достали 39 тел. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

4. Как это есть на самом деле?

Подавляющее большинство такие договора не заключает и никто у жильцов такие договора не проверяет. Пока не рванет или другое ЧП какое с газом не случится. Вот тогда начинают бегать и что-то там делать. Как это происходит в данный момент.

5. Как можно проверить всех жильцов?

Во время обходов с проверкой газовой общедомовой трубы специалисты управляющей компании могли бы требовать с жильцов договор и справку о проведенной проверки. Но для этого им нужно дать такое право, закрепленное законом. А еще лучше — нужно вернуть проверку и обслуживание бытового газового оборудования под контроль государства.

А теперь вернемся к главному вопросу по трагедии в Магнитогорске:

6. Мог ли целый подъезд рухнуть из-за банальной утечки газа в квартире?

Рассуждать на эту тему под своим именем не решился никто из спецов, к которым мы обращались. Слишком большая ответственность на фоне такой трагедии. Но анонимно сотрудник газовой службы сказал:

— Если просто открыть конфорку, то однозначно ничего не рванет, слишком мало давление, под которым идет газ в квартиры. Но если выдернуть шланг из трубы, плотно законопатить все щели в квартире и копить газ целую ночь, то теоретически можно накопить достаточный для сильного взрыва объем газа.

Вспомним, что взорвавшийся подъезд вместо первого этажа имел арку, что делало конструкцию дома в этом месте менее устойчивой. И некоторые жильцы дома говорили нам, якобы чувствовали запах газа.

7. Кто мог устроить этот взрыв?

Жители дома сразу указали нам на второй этаж, где, по их словам жил наркоман. Хватило бы у наркомана ума на то, чтобы устроить такое? Вот вам ответ.

В Ижевске 9 ноября 2017 года обрушилась часть подъезда девятиэтажного дома, погибло семь человек. Там 27-летний умалишенный жилец выдернул шланг из трубы ведущей газ к плите и уехал на дачу. Газ скопился и потом в один момент бахнуло. Для этого могло хватить маленькой искры при включении реле в холодильнике. Восемь квартир подъезда рухнуло, пострадало в пожаре еще 32 квартиры.

А где же тот жилец-наркоман (и наркоман ли он?), который жил в квартире на втором этаже дома в Магнитогорске? На этот вопрос сейчас ищет ответ следствие. По одной из версии, газ мог скопиться и в квартире на третьем этаже. Кто жил там и мог ли он устроить намеренный взрыв? На этот вопрос тоже ответит следствие.

НА месте работал полторы тысячи сотрудников экстренных служб. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

8. А что насчет версии с террористами и с терактом?

Сразу после взрыва основной причиной трагедии назвали взрыв бытового газа. Но не исключили версию теракта, которая сейчас тоже проверяется. Однако Следственный комитет уже заявил, что следов взрывчатки в доме не обнаружено. В пользу версии о том, что террористы здесь не замешаны говорит отсутствие громких заявлений с их стороны: никто из экстремистов так и не взял на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.

КСТАТИ

А что со взорванной «Газелью»?

На следующий день после обрушения дома на улице в Магнитогорске взорвалась старенькая маршрутка «Газель». В соцсетях сразу поползли слухи о том, что в ней уничтожено три террориста, причастных к обрушению подъезда. Губернатор попросил народ не паниковать и дождаться выводов следствия.

Мы разыскали владельца маршрута N31, на котором раньше работала эта «Газелька». Он сказал, что машина частная и ездила по маршруту на договоре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684894" frameborder="0"></iframe> Взрыв маршрутки в Магнитогорске.

— Последний раз эта машина выходила в рейс 24 декабря. Водитель получил путевой листок. Больше эту «Газелька» никто не видел. Может её продали за эти дни или угнали , я не знаю, — рассказал нам директор компании «Такси Стрелец» Павел Ильинский. — Задайте этот вопрос полиции...

Мы задали. Там обещали дать ответ после расследования.

МНЕНИЕ

«Как мы до сих пор живем с такими плитами?»

— Иногда после трагедий появляются комментарии типа «не надо во всем винить государство, иногда просто людям нужно быть внимательнее», — написал в своем блоге известный урбанист Лев Владов. — Любые системы должны быть спроектированы так, чтобы неосторожные действия человека не могли вызвать серьезные последствия. Поэтому человечество придумало предохранители, пожарные датчики, газоуловители и другие штуки, которые исключают трагедии из-за невнимательности.

На человека нельзя положиться. Он может засмотреться, упасть в обморок, чихнуть, отвлечься на громкий звук, ослепиться вспышкой, испугаться. Поэтому существование таких систем, когда человек, забыв что-то выключить, может взорвать своих соседей, полностью недопустимо. Как мы до сих пор живем с этим?

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