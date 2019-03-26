2019-03-26T07:45:48+03:00
Общество

Челябинск встал в 7-балльных пробках из-за гололеда

В городе произошло больше десятка аварий
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинцы отмечают, что на дорогах очень скользко.Челябинцы отмечают, что на дорогах очень скользко.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Всю ночь в Челябинске шел дождь, который затем перешел в мокрый снег. Под утро подморозило, дороги покрылись льдом. Улицы буквально превратились в каток.

Непогода осложнила движение. Многие челябинцы опоздали на работу и учебу из-за пробок.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов. Произошло больше десятка ДТП. Утром в центре города в аварию попало такси.

Сейчас машины стоят по улице Энгельса от Легкоатлетического манежа до проспекта Ленина. На Доватора от улицы Сулимова до Воровского. И на Курчатова от улицы Сулимова до Энгельса. Затор на Шершневском мосту в сторону улицы Худякова.

Из-за ДТП медленно движется поток по улице Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до улицы Кирова. Пробка по Молодогвардейцев от Куйбышева до Комсомольского проспекта.

По информации гидрометцентра, в ближайшие два дня осадков не будет. А в пятницу и на выходных снова пойдет снег с дождем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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