Челябинск встал в 7-балльных пробках из-за гололеда
Всю ночь в Челябинске шел дождь, который затем перешел в мокрый снег. Под утро подморозило, дороги покрылись льдом. Улицы буквально превратились в каток.
Непогода осложнила движение. Многие челябинцы опоздали на работу и учебу из-за пробок.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация в городе оценивается в семь баллов. Произошло больше десятка ДТП. Утром в центре города в аварию попало такси.
Сейчас машины стоят по улице Энгельса от Легкоатлетического манежа до проспекта Ленина. На Доватора от улицы Сулимова до Воровского. И на Курчатова от улицы Сулимова до Энгельса. Затор на Шершневском мосту в сторону улицы Худякова.
Из-за ДТП медленно движется поток по улице Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до улицы Кирова. Пробка по Молодогвардейцев от Куйбышева до Комсомольского проспекта.
По информации гидрометцентра, в ближайшие два дня осадков не будет. А в пятницу и на выходных снова пойдет снег с дождем.
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ИСТОЧНИК KP.RU