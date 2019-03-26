Чиновник из Челябинской области извинился перед пожилым тренером за то, что упрекнул его в непатриотичности

СЕГОДНЯ 09:53 2019-03-26T09:53:36+03:00

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Глава Нагайбакского района Виталий Гайсин извинился перед 73-летним Владимиром Семеновым за свое высказывание на аппаратном совещании в администрации. Он упрекнул тренера, который больше 30 лет бесплатно обучает детей гиревому спорту, в непатриотизме.

— Я приношу свои извинения Владимиру Евдокимовичу Семенову. Мое высказывание носило не адресный характер. В рамках работы администрации района на 2019 год планируется проведение встреч со спортивными командами по каждому виду спорта и обсуждения проблем и вопросов, — цитирует Гайсина местное издание «Всходы».

Владимир Евдокимович организовал в заброшенной школе спортивный клуб «Самсон». Обустроил на свои деньги, хотя сам получал немного, всю жизнь проработал токарем. Его воспитанники занимают призовые места на областных, всероссийских и даже международных соревнованиях. Финансово район практически не помогает спортсменам, ребята ездят на соревнования за свой счет.

Тренер много лет просил денег у властей, все безрезультатно. А еще пытался получить ставку тренера, но его трудоустроили уборщиком из-за отсутствия высшего образования. Устав бороться с властями, 73-летний тренер решил уволиться. Из-за этого под вопросом оказалось участие гиревиков на областных соревнованиях «Золотой колос». Что и не понравилось главе района.

История стала известна всей области благодаря местным блогерам, они сделали большое интервью с Владимиром Семеновым.

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В Челябинской области пожилого тренера обвинили в непатриотичности за нежелание работать без денег.Владимир Семенов - самый титулованный спортсмен и самый результативный тренер Нагайбакского района. Имеет звания Мастер спорта и Кандидат в мастера спорта по 4 силовым видам, его воспитанники становились чемпионами и призерами мировых и европейских соревнований. Является почетным жителем Нагайбакского района, имеет множество наград и благодарностей. Несмотря на его заслуги, районное руководство вместо ставки тренера трудоустроило его уборщиком. Глава района обвинил 73-летнего тренера и почетного жителя в отсутствии патриотизма. #ЧелябинскаяОбласть #КостерТВ #КостерTV #НагайбакскийРайон #Фершампенуаз #КостерProduction

ИСТОЧНИК KP.RU