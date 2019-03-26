2019-03-26T12:21:32+03:00
Общество

Мост на Троицком тракте в Челябинске построят за год

Мэр Владимир Елистратов отвечает на вопросы горожан, постувившие в Инстаграм врио губернатора Алексея Текслера
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Для строительства моста на перекрестке Троицкого тракта и ул. Дарвина двухполосную дорогу по ул. Дарвина расширят до пересечения с ул. Блюхера. Фото: 2gisДля строительства моста на перекрестке Троицкого тракта и ул. Дарвина двухполосную дорогу по ул. Дарвина расширят до пересечения с ул. Блюхера. Фото: 2gis
Изменить размер текста:

170 листов формата А4 с вопросами от челябинцев, заданными в инстаграм врио губернатора Алексея Текслера, распечатывали и анализировали чиновники челябинской мэрии. Часть сигналов SOS касалась дорог. Например, пробок на Троицком тракте.

Большую развязку на пересечении Троицкого тракта и ул. Дарвина начнут строить этой весной. Цена вопроса — 824 млн руб. Деньги придут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Окончание стройки — май следующего года.

По проекту у Металлобазы появится мост. Проект переправы есть, часть работ уже выполнена.

— Запустить мост без реконструкции ул. Дарвина нельзя. Дорогу по ул. Дарвина с двух полос нужно расширить до шести. Улицу предстоит реконструировать вплоть до кольца на пересечении с ул. Блюхера. Деньги есть, за год работы завершим, — подчеркнул глава Челябинска Владимир Елистратов.

На ул. Дарвина построят ливневку, обустроят остановки, заменят светофоры, устроят уличное освещение.

Вдоль расширенной дороги обещают высадить деревья газоустойчивых пород.

А что будет с лиственницами и тополями на кольце ул. Дарвина — ул. Блюхера? Поскольку кольцо превратят в Т-образный перекресток, придется убрать восемь деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексею Текслеру показали, что будет на месте трагедии в Магнитогорске
VTB Bank Europe (SE) запускает VTB Invest
Две безликие остановки в Челябинске получили яркие имена
В Челябинской области пропала молодая мама с грудничком
В Челябинской области ВИЧ-инфицированных родителей обязали обследовать двухлетнюю дочь
«Сухой формат». Врио губернатора Алексей Текслер провел заседание регионального правительства
Чиновник из Челябинской области извинился перед пожилым тренером за то, что упрекнул его в непатриотичности
Бывший игрок челябинского «Трактора» Евгений Кузнецов встретился с Трампом
Шестилетний житель Челябинска стал самым юным участником ГТО в России, сдавшим нормы на золотой знак отличия
Челябинск встал в 7-балльных пробках из-за гололеда
В центре Челябинска образовалась пробка из-за ДТП с такси
Субботники начнутся в Челябинске с 1 апреля
Жители Челябинской области просят отключить отопление
Забежал в детский дом, подрался: голый мужик в тапочках шокировал Миасс
Жители Челябинской области узнали, куда пропадают их посылки с «АлиЭкспресса»
Врио губернатора Текслер поделился впечатлениями о прогулке по грязному Челябинску
Благодаря неравнодушным активистам в Челябинской области остановили второй мусорный коллапс
Четверо детей пострадали в лобовой аварии в Копейске
Превышения по трем вредным веществам обнаружены в воздухе Челябинска
Сын Бориса Дубровского готов пойти на выборы губернатора Челябинской области
Чтобы забрать сына, отец застрелил тещу и ее подругу в Челябинской области
Врио губернатора Алексей Текслер шокирован состоянием перехода на площади Революции в Челябинске
Прививки от клещей начали делать в Челябинске
В Челябинской области стая собак напала на младшеклассника и растерзала портфель с учебниками
Дети гастарбайтеров оказались заперты в квартире и просили прохожих о помощи
Сотрудники больницы в Челябинской области завышали себе зарплаты