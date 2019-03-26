Мост на Троицком тракте в Челябинске построят за год

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-26T12:21:32+03:00

Для строительства моста на перекрестке Троицкого тракта и ул. Дарвина двухполосную дорогу по ул. Дарвина расширят до пересечения с ул. Блюхера. Фото: 2gis

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170 листов формата А4 с вопросами от челябинцев, заданными в инстаграм врио губернатора Алексея Текслера, распечатывали и анализировали чиновники челябинской мэрии. Часть сигналов SOS касалась дорог. Например, пробок на Троицком тракте.

Большую развязку на пересечении Троицкого тракта и ул. Дарвина начнут строить этой весной. Цена вопроса — 824 млн руб. Деньги придут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Окончание стройки — май следующего года.

По проекту у Металлобазы появится мост. Проект переправы есть, часть работ уже выполнена.

— Запустить мост без реконструкции ул. Дарвина нельзя. Дорогу по ул. Дарвина с двух полос нужно расширить до шести. Улицу предстоит реконструировать вплоть до кольца на пересечении с ул. Блюхера. Деньги есть, за год работы завершим, — подчеркнул глава Челябинска Владимир Елистратов.

На ул. Дарвина построят ливневку, обустроят остановки, заменят светофоры, устроят уличное освещение.

Вдоль расширенной дороги обещают высадить деревья газоустойчивых пород.

А что будет с лиственницами и тополями на кольце ул. Дарвина — ул. Блюхера? Поскольку кольцо превратят в Т-образный перекресток, придется убрать восемь деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU