ВТБ финансирует разработку месторождения Джеруй

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-29T12:13:47+03:00

Сумма общих инвестиций в проект за период 2015-2040 гг. составит около $600 млн, кредит ВТБ должен быть полностью освоен в 2019-2020 годах

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Банк ВТБ, АО «Группа Альянс» и ОсОО «Альянс Алтын» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию проекта освоения золоторудного месторождения Джеруй на территории Кыргызской Республики. Подписи под документом поставили Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, Муса Бажаев, президент АО «Группа Альянс», и Михаил Шубин, генеральный директор ООО «Альянс Алтын». В соответствии с соглашением ВТБ предоставит долгосрочное проектное финансирование проекта объемом до $180 млн.

Сумма общих инвестиций в проект за период 2015-2040 гг. составит около $600 млн, кредит ВТБ должен быть полностью освоен в 2019-2020 гг. Предполагается, что добыча золота на месторождении начнется в текущем году и может составить до 5 т в год. На сегодня это крупнейший в стране действующий инвестиционный проект с российским участием и первый пример работы российского государственного банка в Кыргызстане.

Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, отметил, что данная транзакция является не только выгодной инвестицией для банка, но и открывает дальнейшие возможности для работы крупного российского бизнеса в перспективных отраслях экономики Кыргызстана.

Для справки:

Месторождение Джеруй - второе по значимости золоторудное месторождение Кыргызстана с подтвержденными запасами более 100 т золота. Его доля в инвестициях в горнорудный сектор страны составляет около 40%. Разработка месторождения ускорит развитие Таласской области: сумма отчислений от проекта в бюджеты и внебюджетные фонды республики составит около $540 млн, в том числе в фонды развития Таласской области — более $110 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU