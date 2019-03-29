Мультсериал «Щенячий патруль» покажут на большом экране в Челябинске
С 4 апреля стартует проект «Nick Jr. в кино» — дети и их родители впервые в России увидят новые серии популярных мультсериалов телеканала Nick Jr. на больших экранах.
Первым на киноэкраны страны выйдет специальный 44-минутный эпизод мультсериала «Щенячий патруль» — «Мегащенки». В этом выпуске отряд отважных щенят получает суперспособности после того, как загадочный метеорит приземляется в Бухте Приключений. Чтобы захватить власть в городе, мэр Хамдингер и его племянник устроят ловушку для Райдера и похитят метеорит. Щенкам предстоит объединиться и использовать свои новые способности, чтобы спасти положение.
Эпизоды покажут в кинотеатре «Синема парк».
Премьера Щенячий патруль в Челябинске.Видео: Pioner Cinema
ИСТОЧНИК KP.RU