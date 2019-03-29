2019-03-29T13:26:26+03:00
Общество

Судьбой девочки-инвалида и ее отца, выживающих на 200 рублей в сутки, заинтересовался Следственный комитет

Силовики проверяют работу социальных служб
Ирина ГОЛЛАЙ
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Несмотря на плохое здоровье, рядом с папой Лариса чувствует себя счастливой.Несмотря на плохое здоровье, рядом с папой Лариса чувствует себя счастливой.Фото: Ирина ГОЛЛАЙ
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Судьбой Николая Безручко из поселка Октябрьский и его дочери-инвалида Ларисы заинтересовался Следственный комитет, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

«Комсомольская правда» первой рассказала историю этого удивительного человека. Участник боевых действий в Чечне, почетный донор, после смерти жены Николай один воспитывает ребенка. Не получив от государства положенную ему квартиру, мужчина взял жилье в ипотеку, а теперь вынужден жить на 200 рублей в день.

Сотни людей со всей России откликнулись на призыв журналистов и блогеров помочь отцу. На карточку Николая начали поступать деньги, земляки привозили ему продукты, одежду, бытовую химию. Однако главная проблема до сих пор не решена: у Николая нет денег на сиделку, наняв которую он может устроиться на работу; а без подработки нет денег на полноценную жизнь — почти весь доход семьи сейчас уходит на ипотеку и на лекарства.

На днях Николая Безручко посетила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Представитель властей обнадежила: жить станет легче — уже летом в России поднимут пособия на инвалидов.

— В пятницу, 29 марта, начата доследственная проверка. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

P.S. Перечислить посильную помощь можно на карту Сбербанка № 4817760118553753 на имя Безручко Николай Иванович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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