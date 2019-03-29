2019-03-29T12:58:36+03:00
Экономика

Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер признан «Персоной года» в лизинге

По объему нового бизнеса ВТБ Лизинг вошел в тройку крупнейших игроков на рынке
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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По итогам конкурса инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD-2018 победителем в номинации «Персона в лизинге» стал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Церемония награждения состоялась 27 марта в Москве при поддержке делового журнала «Банковское обозрение».

Для ВТБ Лизинг 2018 г. стал одним из наиболее успешных. Компания заняла лидирующие позиции в сегменте лизинга легковых и коммерческих автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, спецтехники для субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства.

За прошедший год ВТБ Лизинг удалось нарастить объем новых договоров финансового и оперативного лизинга до 276,7 млрд рублей. В результате объем портфеля компании превысил 575 млрд рублей.

По объему нового бизнеса ВТБ Лизинг вошел в тройку крупнейших игроков на рынке. Данный показатель вырос более чем в 1,5 раза и достиг 158,6 млрд рублей. При этом в сегменте оборудования для нефтегазодобычи и переработки, а также медицинской и фармацевтической техники ВТБ Лизинг стал лидером по объемам нового бизнеса в России.

- По итогам 2018 года мы нарастили лизинговый портфель как в проектах с ведущими российскими компаниями – лидерами в своих отраслях, так и работая со средним и малым бизнесом. Нам удалось существенно укрепить свои позиции на рынке, реализовать несколько крупных сделок, расширить сотрудничество с ключевыми партнерами. Наши достижения были отмечены еще одной авторитетной премией, и в этом – большая заслуга всей команды ВТБ Лизинг, – прокомментировал результаты конкурса Дмитрий Ивантер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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