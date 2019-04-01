Из перехода в центре Челябинска убрали ларек, который не понравился врио губернатора Алексею Текслеру

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-01T09:43:49+03:00

В подземке на площади Революции закрыт киоск с выпечкой, не понравившийся Алексею Текслеру. Фото: Инна КУМЕЙКО

Шаурму и самсу предприниматель будет продавать в другом месте

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Вот так поворот! Из подземки под площадью Революции убрали киоск, в котором продавались беляши, шаурма, пироги. Ларек в переходе не понравился временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

Во время объезда города глава региона неожиданно сменил маршрут: его автомобиль притормозил на площади Революции. Алексей Текслер спустился в подземку. А там — картина маслом: переход загроможден киосками с цветами, шарфами, булками. С потолка в переходе в центре города капает вода. Стены ободраны. Под ногами — лужи. И это — центр города!

Врио главы региона остановился у киоска с выпечкой. Булки и беляши лежали за стеклом витрины. И если «замыленный глаз» челябинцев к бардаку в переходах привык, то прибывшему из столицы врио губернатора «подземная торговля» показалась дикостью.

— Роспотребнадзор об этом знает? Это же может быть небезопасно для здоровья, — спросил Алексей Текслер чиновников мэрии.

— Не знаем, — ответили чиновники.

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что киоск с выпечкой закрыт. Предпринимателю предоставлена другая торговая точка. Где? В другом переходе? На Кировке? В администрации Челябинска от комментариев отказались.

Надеемся, с дикой торговлей в подземках будет покончено. Ведь и цветами можно торговать цивилизованно.

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ИСТОЧНИК KP.RU