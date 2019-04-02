Челябинские спортсмены устроили фотосессию на фоне ободранной стены спортшколы

СЕГОДНЯ 05:26 2019-04-02T05:32:37+03:00

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Детский тренер из Челябинска Андрей Телицын не просто так завел страничку в Instagram. Он всей душой болеет за спортивную гимнастику. И у него уже более 60 тыс подписчиков. На днях он опубликовал фотографии молодых спортсменов на фоне ободранной стены спортшколы. Не развлечения ради. Тут же он обратился к ВРИО губернатора Алексею Текслеру.

— Между тренировками ребята обедают и отдыхают: кто живет рядом идет домой, а кто далеко — в нашем методическом кабинете. Фото как раз оттуда. Очень похоже на знаменитую стену легендарного тренажерного зала Golds Gym Venice в Калифорнии, на фоне которой фотографируется каждый уважающий себя атлет, оказавшийся там.

Так что, даже если ремонт нам так и не сделают, возможно когда-нибудь это тоже станет достопримечательностью. А пока просто отставлю это здесь на память. Надеемся, что наш новый губернатор @alexeytexler.official работает над тем, чтобы подобный пейзаж в Челябинске остался только в фотоархивах, — написал Андрей Телицын.

Страница в Инстаграме Андрея Телицына.

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ИСТОЧНИК KP.RU