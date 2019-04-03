В Челябинской области отводит и встречает ребенка со школы его кошка

СЕГОДНЯ 04:40 2019-04-03T04:40:01+03:00

"Да не потерялась я!" Фото: vk.com/ozersksecret

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Жительница Озерска увидела идущую по школьному двору кошку и подумала, что та потерялась. Чистенькая, с белой ленточкой на шее — явно ведь чья-то. Женщина сфотографировала животное и выложила пост в соцсети. Мол, чья потеряшка гуляет? Выражение лица кошки на фото рассмешило пользователей соцсети.

— Она будто говорит «Да не потерялась я, отстаньте!» — написала Анна Тобикина.

Действительно, как рассказали озерчане, знакомые с этой кошкой, она гуляет так каждый день и самостоятельно возвращается домой. Более того, гуляет не просто так.

— Это Маруся с улицы Иртяшской. Провожает до школы своего хозяина и встречает, — написал Юрий Бикметов в группе «Подслушано в Озерске».

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ИСТОЧНИК KP.RU