В Челябинской области отводит и встречает ребенка со школы его кошка
Жительница Озерска увидела идущую по школьному двору кошку и подумала, что та потерялась. Чистенькая, с белой ленточкой на шее — явно ведь чья-то. Женщина сфотографировала животное и выложила пост в соцсети. Мол, чья потеряшка гуляет? Выражение лица кошки на фото рассмешило пользователей соцсети.
— Она будто говорит «Да не потерялась я, отстаньте!» — написала Анна Тобикина.
Действительно, как рассказали озерчане, знакомые с этой кошкой, она гуляет так каждый день и самостоятельно возвращается домой. Более того, гуляет не просто так.
— Это Маруся с улицы Иртяшской. Провожает до школы своего хозяина и встречает, — написал Юрий Бикметов в группе «Подслушано в Озерске».
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ИСТОЧНИК KP.RU