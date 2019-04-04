2019-04-04T10:05:36+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал о грядущих отставках в мэрии Челябинска

Врио губернатора заявил, что его не устраивает обстановка в городе
Инна КУМЕЙКОСергей УФИМЦЕВ
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Алексей Текслер заявил, что его не устраивает благоустройство Челябинска.Алексей Текслер заявил, что его не устраивает благоустройство Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На пресс-конференции врио губернатора спросили о возможной смене власти в Челябинске. Журналисты спросили, планирует ли Алексей Текслер инициировать кадровые перестановки в мэрии.

— Безусловно, кадровые решения будут. Я хочу со всеми пообщаться, посмотреть в глаза. Результативность — критерий. По итогам объезда Челябинска был серьезный разговор. На следующей неделе — совещание по транспорту. Ситуация не устраивает. Знаете, у меня отец — инвалид, и он спокойно может передвигаться по Москве на низкопольных автобусах. А в Челябинске не смог бы. Меня не может устраивать как человека и как гражданина ситуация с общественным транспортом. Ситуация поменяется уже в этом году, — заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

Скорее всего, глава региона намекнул на кадровые перестановки в управлении транспорта. Не исключены и отставки в среде ответственных за транспорт чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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