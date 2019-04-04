Алексей Текслер рассказал о грядущих отставках в мэрии Челябинска

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-04T10:05:36+03:00

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На пресс-конференции врио губернатора спросили о возможной смене власти в Челябинске. Журналисты спросили, планирует ли Алексей Текслер инициировать кадровые перестановки в мэрии.

— Безусловно, кадровые решения будут. Я хочу со всеми пообщаться, посмотреть в глаза. Результативность — критерий. По итогам объезда Челябинска был серьезный разговор. На следующей неделе — совещание по транспорту. Ситуация не устраивает. Знаете, у меня отец — инвалид, и он спокойно может передвигаться по Москве на низкопольных автобусах. А в Челябинске не смог бы. Меня не может устраивать как человека и как гражданина ситуация с общественным транспортом. Ситуация поменяется уже в этом году, — заявил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701139" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер дает пресс-конференцию 4 апреля.Андрей АБРАМОВ

Скорее всего, глава региона намекнул на кадровые перестановки в управлении транспорта. Не исключены и отставки в среде ответственных за транспорт чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU