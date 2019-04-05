2019-04-05T12:29:02+03:00
Общество

ГУФСИН объяснил, почему находившийся под домашним арестом старик смог убить свою соседку

За мужчиной следили всего два раза в неделю
Лидия ПЕСКОВА
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Рецидивиста отправили за решетку.Рецидивиста отправили за решетку.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На время следствия 71-летний житель Челябинска был отправлен под домашний арест за убийство сестры. Мужчину пожалели из-за возраста и хронических болезней. А он снова убил человека. Как такое возможно, сегодня объяснили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

— Восьмого февраля 2019 года обвиняемый С. был направлен под домашний арест на два месяца. В тот же день его поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Электронные средства контроля в отношении С. не применялись. Применение таких средств является правом, а не обязанностью инспекции. Сотрудники инспекции навещали его два раза в неделю и проверяли соблюдение наложенных запретов, — заявляют в ГУФСИН.

Впрочем, и электронный браслет вряд ли бы спас несчастную женщину. По данным редакции, мужчина убил соседку в собственной квартире, когда та зашла его проведать.

До этого мужчина уже имел шесть судимостей, в том числе за убийство трех человек. В 2007 году он расправился с женой, в 2014-м — со своей знакомой, а незадолго до последних трагических событий убил сестру. Соседка стала четвертой жертвой рецидивиста.

Сейчас убийца заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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