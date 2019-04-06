2019-04-06T08:54:26+03:00
Общество

Волк покусал подростка в центральном парке Челябинска

Мать пострадавшего хочет судиться
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина с волком и другими животными приходит в челябинский парк Гагарина каждые выходные. Он берет деньги у южноуральцев и разрешаем им тискать свое зверье. На днях забава закончилась нападением волка на мальчика-подростка, сообщают местные СМИ.

Владелец серого Сергей Панасенко заявляет, что ничего страшного не случилось. Волк схватил парня за ногу, чтобы поиграть, как собака. А до этого парень, якобы, сам полез на рожон, игнорируя просьбы Сергея не приставать к дикому зверю.

В администрации парка от этой истории открестились. Говорят, что и сами не рады такому соседству, но прогнать предпринимателя и его зверей с территории парка у них не получается.

На ноге мальчика многочисленные следы от укусов. Мать подростка намерена привлечь хозяина волка к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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