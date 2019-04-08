Пожар на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске: горит утеплитель
Днем 8 апреля тысячи челябинцев стали очевидцами жуткой картины: со стройки конгресс-холла на реке Миасс валит черный дым. На место отправили несколько пожарных расчетов.
— По предварительной информации, горит строительный мусор. И опять же, предварительно, это за территорией стройки конгресс-холла, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.
Как рассказал директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, пожар действительно случился на стройке. У подрядчика загорелся утеплитель.
— Горит одна пачка: дыма больше чем огня. Опасаться нечего. Утеплитель используется при строительстве цокольного этажа, — рассказал Передерий «КП — Челябинск».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин
ИСТОЧНИК KP.RU