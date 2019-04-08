Пожар на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске: горит утеплитель

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-08T14:31:45+03:00

Черный дым завис над стройкой конгресс-холла в Челябинске. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Днем 8 апреля тысячи челябинцев стали очевидцами жуткой картины: со стройки конгресс-холла на реке Миасс валит черный дым. На место отправили несколько пожарных расчетов.

— По предварительной информации, горит строительный мусор. И опять же, предварительно, это за территорией стройки конгресс-холла, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как рассказал директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, пожар действительно случился на стройке. У подрядчика загорелся утеплитель.

— Горит одна пачка: дыма больше чем огня. Опасаться нечего. Утеплитель используется при строительстве цокольного этажа, — рассказал Передерий «КП — Челябинск».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701862" frameborder="0"></iframe> Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин

ИСТОЧНИК KP.RU