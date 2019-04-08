2019-04-08T14:31:45+03:00
Происшествия

Пожар на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске: горит утеплитель

Небо застилает облако черного дыма
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
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Черный дым завис над стройкой конгресс-холла в Челябинске.Черный дым завис над стройкой конгресс-холла в Челябинске.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Днем 8 апреля тысячи челябинцев стали очевидцами жуткой картины: со стройки конгресс-холла на реке Миасс валит черный дым. На место отправили несколько пожарных расчетов.

— По предварительной информации, горит строительный мусор. И опять же, предварительно, это за территорией стройки конгресс-холла, — сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как рассказал директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, пожар действительно случился на стройке. У подрядчика загорелся утеплитель.

— Горит одна пачка: дыма больше чем огня. Опасаться нечего. Утеплитель используется при строительстве цокольного этажа, — рассказал Передерий «КПЧелябинск».

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Пожар на стройке конгресс-холла.Видео: Сергей Чуркин

ИСТОЧНИК KP.RU

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